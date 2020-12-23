منال الخميسي: حماية أبنائنا من التنمر

حين يدخل الأطفال الى عالم المدرسة والمجتمع الدراسي يكتشفون أن هذا العالم يختلف كلية عن المجتمع الأسري الصغير الذي عاشوا فيه من قبل بعيداً عن الاحتكاك المباشر بالأقران الذين هم في مثل سنهم أو أكبر وحسب قدرة كل طفل فمنهم من يتفاعل مع المجتمع الجديد ومنهم من لا يقدر على التفاعل ويفشل في تكوين الصداقات قد تتسبب فيه عوامل كثيرة أهمها علاقة الطفل السليمة بوالديه وإخوته وعائلته الكبيرة، ومعاملة الأم والأب له إما بالسلب أو الإيجاب. كذلك وجود عنصر أشد خطورة وهو الأخ الأكبر أو التجربة الأولى للأسرة والتي تستقى منها وجهة نظر الطفل الأصغر والوالدين تجاه الحياة المدرسية والزملاء؛ على العكس عندما تكون التجربة هي الأولى لعائلة أخرى معاملة الأب والأم للطفل سواء كانت متطرفة أو وسطية تؤثر كذلك على كيفية إندماج الطفل في المجتمع المدرسي. فعندما يعلم الأبوان طفلهما التفريق بين الخطأ والصواب بطريقة النقاش وإبداء الرأي والاستماع يعلمانه كيف يستمع ويحل المشكلات بعقله؛ أما أن يكون الطفل دائم الخوف من إيذاء الأسرة عند الوقوع في الخطأ، ومن ثم يلجأ الى الكذب والكتمان حتى عند وقوع ظلم عليه؛ فإننا نكون هنا في بداية وضع هذا الطفل تحت وطأة الخوف والخجل والتردد والخضوع للظاهرة التي نتحدث عنها بين هذه السطور ألا وهي التنمر الذي يُعرّف في علم النفس الحديث بأنه ذلك السلوك العدواني المتكرر الذي يهدف إلى إيذاء شخص آخر جسدياً أو معنوياً بالقول أو الفعل والمساهمة في إذلاله ونيل مكتسبات غير سوية منه.

هذه الظاهرة يعاني منها الكثير من الأبناء في المجتمعات المدرسية من زملائهم في الدراسة أو الأصحاب المنقلبين على أصدقائهم بعد انتهاء علاقة الصداقة والذين يكوّنون في مجتمع المدرسة ما يشبه (اللوبي) أو التكتل ضد الطفل أو الطالب الضحية مستخدمين شتى السبل لإيذائه وإساءة سمعته واختلاف نظرة الآخرين له بالسلب

مستندين إلى دعم أسري غائب الضمير ومساند بكل السبل غير القويمه لتشويه ذلك الصديق أو تلك الزميلة معتقدين أنهم بهذه الطريقة يأخذون حق ابنهم ويسهمون في إبقائه الأقوى ولو بدون حق، يظنون بذلك أنهم يقومون بتربية طفل على مواجهة الحياة بقوه لا يهم على حساب من ومن يؤذي وفي أي وقت، على الجانب الآخر لا يجب أن تتنصل أسرة الطفل أو الطالب الضحية من المسؤولية؛ بل يقع عليها الخطأ الأكبر عن طريق عدم الاستماع والانصات لكل ما يقوله الطفل ولو كان من وجهة نظرهم شيئاً تافهاً من طفل يتسع خياله لأشياء لا يمكن تضييع الوقت من أجلها طالما يأكل ويشرب ويدرس وصحته البدنية بلا مشاكل فلا ضرر بذلك، قد يفقدون وضع أيديهم في الوقت المناسب على المشكلة التي يعاني منها طفلهم والتدخل لحلها وحمايته قبل فوات الأوان؛ وقد يكون أسرتا الطفل المتنمر والضحية أصدقاء في بعض الأحيان مما قد يسهم بشكل سلبي على الطفل الضحية في إضاعة حقوقه أمام أسرته التي لا تسمعه وتعمل حسابات لأسرة زميله المتنمر والذي يستغل هذه الصلة لزيادة سلوكه العدواني بلا رقيب ومن ثم يكون الطرف الأضعف في تلك العلاقة وهي أسرة الضحية هو العامل الأقوى في استسلام الطفل للواقع المرير الذي يعيشه مع أسرة لا تنصت ولا تهتم وزميل له يساهم بكل السبل في تشويهه أمام أصدقائه ومدرسيه في بعض الأحيان ومن ثم يلجأ إلى ما يسمى بالسلوك التوحدي والتقوقع داخل نفسه ويبعد عن التفاعل مع الأنشطة والتفاعلات المدرسية بل والدراسية وينخفض مستواه الدراسي وأحياناً يفشل ويتأخر دراسياً، وقد يواجه أيضاً الطفل في المجتمعات العربية تنمراً من نوع آخر وهو التنمر من جهة المعلم أو المعلمة الذي أو التي تمارس نوعاً من العنف السلوكي والبدني أحياناً والتهديد في حالات كثيرة لإخضاع التلميذ وعائلته للدروس الخارجية الخاصة بعيداً عن مقاعد الدراسة مما يزيد من الربح المادي لهذه النماذج مما يوقع على الطفل نوعاً من الإيذاء النفسي وكره لهذا المعلم بل وكره لمادته طوال حياته.

نعود للسبب الأوحد في هذه الظاهرة السلوكية وهما الأبوان اللذان لم يعلما طفلهما في البداية على حقوقه المعنوية قبل المادية دون ظلم وجور فإنجاب الأطفال ليس كما يعتقد الكثير منا لإطعامهم وكسوتهم وإنما من أجل إعمار الحياة بهم والحياة الكريمة لهم؛ فعندما نعرف أطفالنا منذ البداية معاني العدل وكراهية الظلم معاني قول الحقيقة ومساوئ الكذب، احترام الكبير ومناقشته لإبداء الرأي لا التبجح بذريعة أخذ الحق، احترام العلاقات الاجتماعية وعمل حسابات للأسر التي يصادقها الوالدان وعدم استغلال محاباة الأهل من أجل إيذاء الغير من أصدقاء وزملاء المتابعة المدرسية والاستماع دون تحيز للطفل فور عودته من المدرسة والوقوف بجانبه إن تعرض لمشكلات وإنصافه إن استدعى الأمر ولومه إن كان مخطئاً كاذباً، الصداقة أو زمالة العمل أو خواطر الآخرين لا بد ألا تستخدم كأداة لظلم الطفل وخصوصًا تجاه من لا يستحقونها ويساعدون أبناءهم على التنمر تجاه أطفالك.

نقلا عن صحيفة الرياض