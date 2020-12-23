درة تظهر بوزن زائد بعد الزواج في إطلالة مع زوجها (صور)

كل الوطن – ليالينا: شاركت الفنانة درة عدد من الصور على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام بصحبة زوجها هاني سعد في أحد المناسبات التي شاركت فيها مؤخراً.

ولفتت درة الانتباه إليها بزيادة وزنها بشكل ملحوظ، بعد أن ظهرت مرتدية فستانا واسعا، باللون الأسود، وفي المنتصف حزام ذهبي أضفى على الإطلالة المزيد من الأناقة، إضافة إلى حذاء أسود وحقيبة حمراء.

واعتمدت درة تسريحة الشعر المنسدل الناعم، والماكياج الهادئ، كما ارتدى زوجها رجل الأعمال هاني سعد بدلة باللون الأسود.

وقامت درة خلال الفترة الماضية بزيارة لصالح أحد المستشفيات الخيرية ونشرت صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها وقالت “سعيدة بزيارتي لمستشفى الناس للأطفال لعلاج القلب بالمجان وهي الأكبر في الشرق الأوسط وجولتي فيها برفقة الدكتورة أنيسة حسونة وانبهرت بمستوى المستشفى وكل العاملين فيها وأتمنى من قلبي الشفاء لكل الأطفال”.