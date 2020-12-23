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سحب منتج “شكلاطه” يشتبه باحتوائه على “دهون لحم الخنزير”.. احترازياً

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
سحب منتج “شكلاطه” يشتبه باحتوائه على “دهون لحم الخنزير”.. احترازياً

كل الوطن – الرياض: تجاوباً مع ما ورد في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائط الإتصال، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد المواطنين، وهو يشير إلى وجود “دهون لحم الخنزير” ضمن محتويات أحد انواع الشوكولاته التي اشتراها من محل لبيع الحلويات في المنطقة الشرقية، قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في بيان لها أنها أرسلت إحدى فرق التفتيش التابعة لها، لسحب المنتج احترازياً، وأخذ عينات منه، تمهيداً لإخضاعها لتحاليل مخبرية، للإطمئنان.

علماً بأن بطاقة المنتج المسجلة في أنظمة الهيئة الالكترونية، توضح أنه لا يحتوي على اي من منتجات لحم الخنزير، واللبس جاء من سقوط حرف الألف في كلمة “لا” الواردة ضمن عبارة “لا يحتوي على الجلوتين والدهون لحم الخنزير”، المترجمة إلى العربية من اللغة الإنجليزية، مع العلم أنها وردت في النص الإنجليزي بشكل صحيح (Does not contain pork fat).. وستخضع الهيئة العامة للغذاء والدواء العينات المأخوذة من المنتج إلى تحاليل مخبرية “احترازياً”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403716

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