ضبط أجهزة بث فضائي تنتهك حقوق الملكية الفكرية داخل مخبأ

كل الوطن – وكالات: قامت الفرق التفتيشية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، بجولات ميدانية استهدفت المحال التجارية المخالفة لأنظمة الهيئة بمختلف مناطق المملكة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة ضبط أجهزة البث الفضائي والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، إضافة لوجود مخبأ سري داخل أحد المحلات المخالفة لوضع الأجهزة المخالفة داخله.

وأظهر الفيديو مصادرة جميع الأجهزة المخالفة، حيث أكدت الهيئة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها.