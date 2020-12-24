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السعودية.. البحرية تدشن مروحيات قتالية متعددة المهام MH-60R – فيديو

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
السعودية.. البحرية تدشن مروحيات قتالية متعددة المهام MH-60R – فيديو

دشن قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفیلي مروحيات قتالية من طراز MH-60R الأمريكية بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق صامويل بابارو.

وأعرب الغفيلي خلال حفل التـدشين عن “فخر القوات البحرية الملكية السعوديـة بانضمام المروحيات القتالية، وأنه يأتي تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية لوزارة الدفاع، التي تحظى بدعم القيادة في المملكة”.

وقال: “هذا النوع من المروحيات يمتلك أحدث التقنيات والمنظومات للحروب المضادة للأهداف السطحية وتحت السطحية، وتنفيذ جميع المهام مع سفن جلالة الملك في مختلف الأحوال الجوية مما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بالمنطقة”.

وأضاف: “التدشين يأتي أيضا، لرفع جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري، وإحكام السيطرة البحرية للدفاع عن المصالح البحرية للمملكة”.

المصدر: “عكاظ” + موقع وزارة الدفاع السعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403729

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