بسبب كورونا.. فيسبوك يحذف صفحة طاه أسترالي شهير

كل الوطن – وكالات: قالت شركة فيسبوك إنها حذفت صفحة طاه أسترالي شهير لتبنيه نظرية المؤامرة ونشره معلومات مضللة عن كورونا، في إطار أحدث خطوات موقع التواصل الاجتماعي للتصدي للمحتوى المضلل عن الجائحة.

وتحول الطاهي الأسترالي الشهير، بيت إيفانز، والمحكم السابق في برامج الطبخ الشهيرة في أستراليا، وصاحب عدد كبير من كتب الطهي، تحول ليصبح من أشهر مروجي مزاعم لا أساس لها تشكك في وجود فيروس كورونا، وتقول إنه مجرد “خدعة” و”هراء”، بين ملايين يتابعون صفحته، حسب رويترز.

وكان إيفانز قد أعلن على حسابه في “إنستغرام” يوم 20 نوفمبر، أنه سيترك فيسبوك، لكن ظل يواصل منشوراته على الصفحة إلى أن اختفت اليوم الخميس.

وقالت فيسبوك في بيان: “لا نسمح لأحد بنشر معلومات مضللة عن كوفيد-19 قد تؤدي إلى أضرار بدنية وشيكة أو مزاعم عن لقاحات كوفيد-19 دحضها خبراء الصحة العامة”.

وأضافت: “لدينا سياسات واضحة بشأن هذا النوع من المحتوي، وحذفنا صفحة الطاهي بيت إيفانز لانتهاكاته المتكررة لهذه السياسات”.

ولم توضح فيسبوك لماذا أبقت على صفحته على منصة “إنستغرام” التي تملكها.

وفي منشورات سابقة له على “إنستغرام”، ما زالت موجودة، إشار إيفانز للقاح ضد كورونا باعتباره “احتيالا” و”سما” وبدا أنه يحث الناس على عدم إجراء الفحوص، قائلا “لا فحوص.. لا حالات”.

المصدر: رويترز