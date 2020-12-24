شاهد.. رونالدو مع ولي عهد دبي في جلسة تدريبية

كل الوطن – وكالات: نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي مقطع فيديو على حسابه في “إنستغرام”، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعلق الشيخ حمدان بن محمد على مقطع الفيديو، وهما يجريان على جهاز المشي، بعبارة: “مع الأفضل”.

كما كان رونالدو هداف يوفينتوس الإيطالي قد نشر بدوره، صورة صباح اليوم الخميس، تجمعه في تدريب مشترك مع الشيخ حمدان بن محمد، معبرا فيها عن سعادته بالتواجد مع ولي عهد دبي.

ويتواجد كريستيانو رونالدو حاليا في دبي، للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز “غلوب سوكر” الذي يقام الأحد المقبل في فندق “أرماني برج خليفة” بمشاركة نخبة من نجوم العالم، كما يقضي أيضا إجازة مع أسرته في المدينة المفضلة له.

المصدر: “instagram/faz3”