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بالصور.. البحرية السعودية تضبط شحنة مخدرات كبيرة في بحر العرب

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بالصور.. البحرية السعودية تضبط شحنة مخدرات كبيرة في بحر العرب

كل الوطن – الرياض: تمكنت قوات البحرية السعودية من اعتراض ومصادرة شحنة من المخدرات في المياه الدولية في بحر العرب.

ونفذت العملية “قوة الواجب المختلطة 150” التابعة للبحرية السعودية حيث قامت سفينة “يو إس إس بورت رويال” الأمريكية أثناء عملها تحت قيادة القوة باعتراض وتفتيش سفينة مشتبه بها، حيث أسفرت العملية عن ضبط ومصادرة كمية 182 كغم من مادة الميثامفيتامين المخدرة بالإضافة لـ272 كغم من مادة الهيروين.

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يذكر أن “قوة الواجب المختلطة 150” أحرزت نجاحات متتابعة من خلال عدة عمليات نوعية تمكنت خلالها من مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات بلغت في مجموعها حوالي أربعة أطنان تنوعت ما بين مواد الحشيش والهيروين والميثامفيتامين. كما أن منع المهربين من استخدام البحار للأغراض غير الشرعية من شأنه حرمان المنظمات الإرهابية من التمويل، حيث تشكل المخدرات أحد أهم مصادر التمويل لدى المنظمات الإرهابية.

المصدر:موقع وزارة الدفاع السعودية على “تويتر”+ “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403770

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