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عداوة بين مقاتلين تؤدي إلى شجار جماعي ومعركة طاحنة على الحلبة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-25T01:33:26+03:00
2020-12-25T01:33:56+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
عداوة بين مقاتلين تؤدي إلى شجار جماعي ومعركة طاحنة على الحلبة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تسبب المقاتلان الروسيان ماغوميد إسماعيلوف وفلاديمير مينييف في شجار جماعي كبير خلال بطولة “AMC Fight Nights Global Winter Cup” للفنون القتالية المختلطة في موسكو.

وصعد مينييف بطل “AMC Fight Nights Global” إلى الحلبة بعد أحد النزالات، ودعا إسماعيلوف إلى خوض نزال ثأري بينهما.

ونشب احتكاك بين المقاتلين بعد مشادة كلامية قصيرة بينهما، سرعان ما تحول إلى شجار جماعي، واضطرت الشرطة للتدخل لفض الاشتباك.

يذكر أن المقاتلين يكنان الكراهية لبعضهما ويعتبران عدوين لدودين، وانتهى النزال الذي جمعهما في أكتوبر 2018، بالتعادل.

المصدر: “MatchTV ”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403780

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