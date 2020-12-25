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الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أصيبت الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد، حيث ثبتت إيجابية التحاليل منذ أكثر من يوم، وهي تخضع حاليا للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ومن آخر الأعمال التي شاركت فيها يسرا مسلسل خيانة عهد من إخراج سامح عبد العزيز، والذي يشاركها فيه كل من حلا شيحة وعبير صبري وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول سيدة تمتلك مصنع ملابس وتهتم بعملها وعائلتها، رغم استغلال العائلة لها. حيث تتعرض لأزمة بعد اكتشاف إدمان ابنها “هشام” للمخدرات، وتتجه لتصليح الأمور بينما تجد صعوبة مع ما تكتشفه من مفاجآت صادمة، لتدخل في صراعات كثيرة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403787

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