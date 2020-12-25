“مش قادرة أتكلم”… إصابة الفنانة يسرا بكورونا 

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وسائل إعلام مصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بأن الفنانة يسرا أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وقالت يسرا لموقع “اليوم السابع”، إنها أصيبت بالفعل بالمرض الذي يجتاح العالم، وأنها تخضع حاليا للعلاج، مضيفة “مش قادرة أتكلم”.

ووجهت يسرا رسالة شكر “لكل من سأل عنها، وللأطباء ووزارة الصحة، ولزملائها وأصدقائها داخل مصر وخارجها”.

ونقل موقع “مصراوي” عن مصدر مقرب من الفنانة، قوله إنها ستعلن تفاصيل إصابتها في بيان صحفي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق.

وكشفت مصادر لموقع بوابة “أخبار اليوم” إصابة الثلاثي يسرا وجمال العدل وإيناس الدغيدي بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالتهم جيدة ومستقرة وملتزمين بالحجر الصحي وببروتوكول وزارة الصحة ضد كوفيد 19.

وفي السياق، وجه المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية رسالة للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “ألف سلامه للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي وأتمنى لها الشفاء العاجل”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، كان مسلسل “خيانة عهد”، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.