إدارة الأهلي السعودي في ورطة بسبب السومة

كل الوطن – وكالات: تحضر إدارة النادي الأهلي السعودي لكرة القدم للاجتماع بوكيل أعمال المهاجم السوري، عمر السومة، هداف فريق الأهلي، خلال الأسبوع المقبل، قبل دخول اللاعب الفترة الحرة مطلع العام الجديد.

وتسعى إدارة الأهلي السعودي لتأمين مبلغ التجديد للسومة قبل تقديم العرض الرسمي للمهاجم الدولي السوري، وتبدو الإدارة في ورطة مالية بسبب أنها لا تستطيع التوقيع ما لم تضمن توقيعا مماثلا من أعضاء مجلس الإدارة للالتزام بالمبلغ، وفق التعديل الجديد الصادر من هيئة الرياضة السعودية.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فلا تبدو إدارة الأهلي قادرة على الوفاء بالعقد حتى الآن، وهو ما قد يفرض رحيل السومة، الهداف التاريخي للدوري السعودي، عن أسوار القلعة الخضراء.

وكانت إدارة النادي الأهلي، اجتمعت قبل أكثر من أسبوع مع الكويتي عبد الله جاسم، وكيل أعمال السومة، وخرج الطرفان دون أي اتفاق.

ويتقاضى السومة راتبا سنويا يصل إلى 3.2 مليون دولار، يزيد بنصف مليون مع الامتيازات.

ويرفض وكيل أعمال السومة، التباحث مع أي وسطاء آخرين أو تلقي أي عروض قبل دخول اللاعب فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع الأهلي، التي تبدأ في الأول من يناير.

المصدر: الرياضية