بالفيديو.. التحالف العربي يشن ضربات واسعة على قوات الحوثيين غرب اليمن

كل الوطن – وكالات: نفذت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، سلسلة واسعة من الغارات الجوية على مواقع جماعة الحوثي الارهابية في محافظتي مأرب والجوف غرب اليمن.
🎥#فيديو| شنت مقاتلات #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن غارات جوية استهدفت عناصر #الميليشيا_الحوثية_الإرهابية المدعومة من ايران، وكذلك معداتها وعتادها العسكري مع استمرار محاولاتها وعملياتها ضد المدنيين في مأرب والجوف.#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ #Coronahttps://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/NSoQEo3E8v— عكاظ (@OKAZ_online) December 24, 2020
ونقلت وسائل إعلام سعودية مقربة من حكومة المملكة، الخميس، أن مقاتلات التحالف شنت “العديد من الغارات الجوية، مستهدفة عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ومعداتها وعتادها العسكري، وذلك مع استمرار محاولاتها وعملياتها الإرهابية ضد المدنيين في مأرب والجوف”.
وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الإسناد الجوي لمقاتلي الجيش الوطني اليمني في المحافظتين، فيما تداولت مقطع فيديو قالت إنه يوثق الضربات.