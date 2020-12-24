بالفيديو.. التحالف العربي يشن ضربات واسعة على قوات الحوثيين غرب اليمن

كل الوطن – وكالات: نفذت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، سلسلة واسعة من الغارات الجوية على مواقع جماعة الحوثي الارهابية في محافظتي مأرب والجوف غرب اليمن.

ونقلت وسائل إعلام سعودية مقربة من حكومة المملكة، الخميس، أن مقاتلات التحالف شنت “العديد من الغارات الجوية، مستهدفة عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ومعداتها وعتادها العسكري، وذلك مع استمرار محاولاتها وعملياتها الإرهابية ضد المدنيين في مأرب والجوف”.

وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الإسناد الجوي لمقاتلي الجيش الوطني اليمني في المحافظتين، فيما تداولت مقطع فيديو قالت إنه يوثق الضربات.