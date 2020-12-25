شاهد صور مؤلمة.. الحوثيون يضربون امرأة عشرينية حتى الموت أمام أطفالها الـ4

كل الوطن – مأرب برس : استيقظ أبناء مديرية العدين بمحافظة إب (وسط اليمن)، فجر اليوم الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول، على جريمة بشعة ارتكبها مسلحو مليشيا الحوثي بحق امرأة تبلغ من العمر 25 عاما وأطفالها بعد اقتحام منزلهما.

مصادر محلية أفادت بان مسلحين حوثيين اقتحموا، فجر اليوم، منزلاً واعتدوا على امرأة كانت نائمة مع أطفالها الأربعة، أصغرهم يبلغ من العمر 4 أشهر، بحجة البحث عن زوجها المطلوب للمليشيا، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة توفيت على إثرها قبل وصولها إلى مستشفى العدين.

وتشير المعلومات إلى أن عملية الاقتحام جاءت على خلفية رفض رب الأسرة دفع ربع أمواله من عائدات الأراضي الزراعية إلى المليشيا، مبينة أن المليشيا عقب قتل المرأة زعمت أن زوجها متهم بقضايا سرقة.

وأطلق ناشطون يمنيون حملات على صفحات التواصل الاجتماعي لمطالبة الرأي العام بالتفاعل مع الأسرة والأطفال والمطالبة بمحاكمة المجرمين.

وتعد مديرية العدين إحدى مديريات محافظة إب، وتعتبر مخزونا زراعيا لليمن، وتنتج الحبوب بكل أنواعها ومجموعة من البهارات والمحاصيل الزراعية الأخرى والخضراوات والفواكه، إذ تصر المليشيا على مشاركة ملاك الأراضي أملاكهم ومحصولاتها.

وكان مشرف حوثي اعتدى على أحد ملاك الأراضي في المنطقة نفسها التي قتلت فيها المرأة منتصف الأسبوع أمام أولادها. ونشر ناشطون فيديو مصورا للمشرف الحوثي يعتدي على المزارع أمام أسرته وعدد من أبناء القرية.

وردد المشرف الحوثي أحمد ناجي الشلفي بالقول: “أنا الدولة”. فيما أطلقت النساء والأطفال البكاء مناشدين أبناء القرية إنقاذ والدهم المسن من أيدي مسلحي المليشيا.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مدير أمن العدين المعين من الحوثيين يتلقى توجيهاته بشكل مباشر من وزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالكريم الحوثي المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، ويرفض كل توجيهات لوقف الانتهاكات ضد المدنيين ويصر على فرض الجبايات والأموال.