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إحباط محاولة تهريب اكثر 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة “ثوم”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
إحباط محاولة تهريب اكثر 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة “ثوم”

كل الوطن – الرياض: صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت – بفضل الله – عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة، وعددهم (7) متهمين بينهم (3) مواطنين و(4) مقيمين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403807

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