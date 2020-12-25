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الهند تعلن توصل علمائها إلى ابتكار لقاح محلي فعال في مكافحة فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
الهند تعلن توصل علمائها إلى ابتكار لقاح محلي فعال في مكافحة فيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: عبّر المجلس الهندي للأبحاث الطبية عن تفاؤله بشأن التجارب الجارية للتوصل إلى إنتاج لقاح هندي مضاد لفيروس كورونا المستجد، واعتبرها واعدة وتستقطب اهتماما عالميا.

وقال إن “النتائج المشجعة لتجارب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للقاح “كوفاكسين” قد عبدت الطريق لمباشرة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الهند والتي تأخذ مجراها في الظرف الحالي في 22 موقعا”.

وأضاف بأن هذا اللقاح يعتبر ثمرة التعاون، الذي انتهى إلى “إنجاز ملحوظ”، بين المجلس الهندي للأبحاث الطبية ومؤسسة باهارات بيوتيك. وأوضح المجلس الهندي للأبحاث الطبية أن المعطيات الخاصة بنتائج التجارب التي تم إنجازُها حتى الآن أثبتت أن للقاح الهندي “كوفاكسين” قدرات مثيرة للإعجاب بخصوص المناعة والسلامة، وأن خلاصة هذه البحوث الهندية تلقى اهتماما من قبل مجلة “لانسيت” العلمية البريطانية التي ترغب في نشرها.

المصدر: القناة التلفزيونية “NDTV” الهندية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403812

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