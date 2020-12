إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في برلين

كل الوطن – وكالات: أصيب 4 أشخاص جراء إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. وقالت خدمة الإطفاء في برلين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن جروح المصابين خطيرة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى.

Gemeinsamer Einsatz mit der @polizeiberlin in der #Stresemannstraße in #Kreuzberg



Die #Rettungskräfte, darunter 3 Notärzte und 1 #Leitender_Notarzt versorgten hier 3 schwer verletzte Personen und transportieren diese zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.#wirrettenBerlin pic.twitter.com/aYE5q2wHmS