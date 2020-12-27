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ماذا حدث في السعودية بعد ساعة من تلقي الأمير محمد بن سلمان جرعة لقاح كورونا؟

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-27T12:35:36+03:00
2020-12-27T12:48:01+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : منذ 14 دقيقة
ماذا حدث في السعودية بعد ساعة من تلقي الأمير محمد بن سلمان جرعة لقاح كورونا؟

كل الوطن – الرياض: قالت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، شهدت ارتفاع معدل التسجيل لتلقي اللقاح 5 أضعاف.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عبر حسابه في “تويتر” : “الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة”.

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وأوضح أن عدد المطعّمين ارتفع كذلك ثلاثة أضعاف المعدل اليومي.

ووجّه الربيعة “‏الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة، وحرصه، ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين”.

وتلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا، والذي بدأت المملكة توزيعه يوم 17 ديسمبر.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403872

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