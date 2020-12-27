مصرع 12 شخصا بحادث تصادم قرب أسوان جنوب مصر

كل الوطن – وكالات: لقي 12 شخصا مصرعهم، اليوم الأحد، جراء حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة مع سيارة ربع نقل على طريق صحراوي قرب مدينة أسوان جنوب مصر.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن الحادث نجم عن تصادم سيارة أجرة “ميكروباص” بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي “أسوان – القاهرة” بالقرب من مدخل قرية فارس.

وقدم محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، تعازيه لأسر 12 مواطنا من ضحايا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل لـ5 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج.

ووجه عطية، حسب موقع “بوابة الأهرام”، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث، وصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

المصدر: “بوابة الأهرام” + “الوطن نيوز”