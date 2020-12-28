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الكويت.. حبس مسؤولين وموظفين حكوميين بتهمة اختلاس أموال عامة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-28T17:02:42+03:00
2020-12-28T17:03:27+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الكويت.. حبس مسؤولين وموظفين حكوميين بتهمة اختلاس أموال عامة

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد، بسجن مسؤولين وموظفين حكوميين، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على أموال عامة.

ونظرت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، بقضيتين منفصلتين تتعلقان بالاستيلاء على أموال عامة، متهم بهما مسؤولون وموظفون تابعون لوزارتي الصحة والأوقاف، لتقضي بسجنهم بمدد متفاوتة، مع تغريمهم مبالغ طائلة وعزلهم من الوظيفة العامة.

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وقضت المحكمة في القضية الأولى المتعلقة بوزارة الصحة، بحبس الوكيلين السابقين بالوزارة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد 9 ملايين دينار (أكثر من 29 مليون دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.

أما القضية الثانية فقد خصت موظفين بوزارة الأوقاف، حيث قضت المحكمة بحبس مراقب في الوزارة ومواطن ووافد لمدة 10 أعوام، ورد مبلغ 207 آلاف دينار (نحو 680 ألف دولار).

المصدر: “القبس”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403944

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