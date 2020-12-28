تسجيل الدخول
» » مصر تعلن عن إجراءات جديدة للمغادرة من السعودية

مصر تعلن عن إجراءات جديدة للمغادرة من السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
مصر تعلن عن إجراءات جديدة للمغادرة من السعودية

كل الوطن – وكالات: أعلنت شركة “مصر للطيران” المصرية، عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتبارا من غد الثلاثاء.

وأكدت أن السفر سيكون وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة، يأتى ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضا...

وطالبت مصر للطيران في بيان لها من عملائها الراغبين في السفر من المملكة العربية السعودية إلى مصر بضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة.

وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.

المصدر: اليوم السابع

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403965

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.