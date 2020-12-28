الرياض تطلق حزمة مشاريع تنموية في اليمن بعد إعلان الحكومة الجديدة

كل الوطن – وكالات: أعلنت السعودية، يوم الأحد، إطلاق حزمة من المشاريع التنموية في اليمن بكلفة تصل إلى نحو 500 مليون ريال سعودي، وذلك بعد يومين فقط من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” التابعة للحكومة، إن حفلا بالرياض أقيم بهذه المناسبة، وجرى خلاله التوقيع على العقود الخاصة بالمشاريع التي تكفلت المملكة بتمويلها.

١-توقيع عقود ثلاثة من اضخم المشاريع التنموية بين الحكومة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظات "عدن، المهرة، مأرب" تشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل بتكلفة 500 مليون ريال سعودي، أحد بشائر الخير بعد اتفاق الرياض وتدشين لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المناطق المحررة pic.twitter.com/lQCxtMEQDu — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 27, 2020

وتضمن الحفل توقيع عقود 3 مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، في عدد من المحافظات اليمنية، حسبما أوردت الوكالة.

وأضافت أن المشاريع تشمل إنشاء مدينة سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، بتكلفة 213 مليون ريال سعودي، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء مستشفى تعليمي بسعة 100 سرير.

بالإضافة إلى مشروع تأهيل مطار عدن الدولي، بتكلفة 54.4 مليون ريال سعودي، ليصبح متوافقا مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي، ومشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب، بتكلفة تبلغ 36 مليون ريال سعودي.

وتأتي هذه الحزمة من المشاريع في إطار تعهدات سعودية سابقة بصفتها راعية لـ”اتفاق الرياض” الذي أبرم بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن خطة واسعة للمملكة لإعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

المصدر: “سبأ”