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علامة غير متوقعة تشير إلى مشكلة في القلب

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
علامة غير متوقعة تشير إلى مشكلة في القلب

كل الوطن – وكالات: يشير خبراء جمعية ضغط الدم البريطانية، إلى أن تورم الكاحلين قد يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم ومشكلات في القلب والأوعية الدموية.

وتفيد Express، بأنه وفقا لخبراء الجمعية، يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، زيادة الضغط على الأوعية الدموية وأعضاء الجسم، لذلك “إذا لاحظ الشخص تورم في الكاحلين، فإنه قد يشير ليس فقط إلى ارتفاع ضغط الدم، بل وإلى قصور القلب أيضا”.

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ويشير خبراء الجمعية، يساهم ارتفاع ضغط الدم في زيادة العبء على القلب، “ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي الجهد الإضافي على القلب، إلى تضخم عضلة القلب وانخفاض كمية الدم المتدفق في الدورة الدموية. وهذا الانخفاض يسبب تراكم السوائل في منطقة الكاحلين وانتفاخهما”.

وبالإضافة إلى هذا، يمكن أن يشير تورم الكاحلين، إلى أن بعض أعضاء الجسم الداخلية مثل الكبد والكلى لا تقوم بوظيفتها بالصورة المطلوبة.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403975

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