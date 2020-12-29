مطالبات بإحالتها للتحقيق.. هجوم عنيف من نجوم الفن ضد رانيا يوسف

كل الوطن – جريدة الوطن: «مؤخرتي مميزة».. تصريح صادم جاء على لسان الفنانة رانيا يوسف، في مقابلة تليفزيونية أجراها معها الإعلامي العراقي نزار الفارس في برنامجه «مع الفارس»، الذي يُذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية.

وتعرضت رانيا لهجوم من جمهورها، الذين وصفوا تصريحها بالفج، كما أعلن المحامي نبيه الوحش، تقدمه و65 محامياً ببلاغ للنائب العام، بدعوى تحريضها على الفسق والفجور، بحسب تصريحه.

ولم يقف نجوم الوسط الفني مكتوفي الأيدي، أمام تصريحات رانيا يوسف، حيث شنوا هجوما عنيفا عليها، بحجة أن تصريحاتها تسيء للوسط الفني، حيث طالب الفنان القدير حسن يوسف، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بإحالتها للتحقيق، واصفا تصريحها بالصادم.

وأضاف أن ممثلات الإغراء لم يكن لديهن الجرأة للإدلاء بمثل هذه التصريحات، مشددا على ضرورة محاسبة رانيا يوسف على تصريحها، ولابد من شطبها بشكل نهائي حال تكرارها للواقعة مجددا.

وقال الفنان فاروق فلوكس إن رانيا يوسف قللت من نفسها بهذا التصريح، مضيفاً: «أرى أنها تخسر جمهورها بسبب هذه التصريحات، التي أندهش من إدلائها بها من حين لآخر، مش عارف بقالها فترة مش مظبوطة ليه، وربما أن عدم زواجها وراء ظهورها بشكل مثير في المهرجانات السينمائية، وأعتقد أن حالها سيتبدل في حال زواجها».

وأعرب المنتج محمد مختار، طليق رانيا يوسف، عن دهشته من تصريحات والدة بناته، حيث أكد أنه لم يشاهد المقطع المثير للجدل ولا يريد مشاهدته، فضلاً عن عدم رغبته في معرفة أي شيء يخص طليقته، بحسب قوله.