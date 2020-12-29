باكستان ترسل عشرات الأطباء والممرضين لمساعدة الكويت في مكافحة كورونا

ويتألف الطاقم الطبي من 41 طبيبا و131 ممرضا و24 فنيا سيعملون في مختلف المنشآت الصحية في الكويت، بحسب ما نقلته صحيفة “الرأي” المحلية.

وأكد المطيري، أن دولة الكويت ستواصل العمل مع باكستان حكومة وشعبا لتعزيز التعاون لمواجهة الجائحة وتعزيز التعاون والتنمية في جميع القطاعات.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية وقعت يوم 4 يوليو/ تموز 2020 اتفاقية تعاون في المجال الصحي مع وزارة الصحة في جمهورية باكستان الإسلامية لمكافحة الجائحة.

في سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء الكويتي أن “الوضع الصحي في البلاد بات مستقراً من واقع الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات”، مضيفا أنه “وعليه، قرر مجلس الوزراء عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات وانتهائه بموعده المحدد بنهاية يوم الجمعة الموافق 1 / 1 /2021”.

وعن حصيلة الإصابات في البلاد، ذكر البيان يوم أمس الاثنين، أنه بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء عدد 149653 إصابة ، تعافى منها عدد 145579، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 931 وفاة.