تسجيل الدخول
» » أول تعليق رسمي من الحكومة على مقتل مدرس مصري في السعودية

أول تعليق رسمي من الحكومة على مقتل مدرس مصري في السعودية

كل الوطن- فريق التحرير
2020-12-29T10:38:29+03:00
2020-12-29T10:38:55+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
أول تعليق رسمي من الحكومة على مقتل مدرس مصري في السعودية
كل الوطن  – رنيم المشهراوى :   علقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، على مقتل المدرس المصري، هاني عبد التواب بالمملكة العربية السعودية.

وأعربت وزيرة الهجرة المصرية في بيان رسمي، عن خالص تعازيها لأسرة المدرس المصري هاني عبد التواب، مؤكدة أنه سيتم متابعة التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض.

وأضافت الوزيرة، أنه “سيتم التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي، وعقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية”.

اقرأ أيضا...

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على ثقتها في القضاء السعودي، وأن الجاني سينال جزاءه وفقا للقوانين الحاكمة بالمملكة.

ولقي عبد التواب مدرس لغة إنجليزية في المرحلة الإعدادية، في الثلاثينيات، حتفه داخل أروقة العناية المركزة، بمستشفى بمدينة الرياض، إثر إصابته بطلق ناري من أحد طلابه.​

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403991

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.