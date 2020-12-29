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ضبط مواطنين تورّطا بكسر زجاج مركبتين وسرقة ما بداخلهما في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-29T13:32:17+03:00
2020-12-29T13:32:31+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
ضبط مواطنين تورّطا بكسر زجاج مركبتين وسرقة ما بداخلهما في الرياض

كل الوطن – واس: صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر لتورطهما بكسر زجاج مركبتين متوقفتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تقدر قيمتها بمبلغ مائتي ألف (200,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404003

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