“صحة الجوف” للصيدليات: لا دواء إلا بوصفة طبية

كل الوطن – الرياض: بدأت صحة الجوف بجولات رقابية على الصيدليات الخاصة، للتأكد من عدم صرف الأدوية الوصفية دون وصفة طبية وذلك ضمن حملة الأدوية الوصفية، لتنظيم صرف الأدوية في الصيدليات الخاصة والحد من ظاهرة قيام الصيدلي بصرف الأدوية بدون وصفة طبية. وأشارت صحةالجوف إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لهذه التعليمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات.

كما شددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارة الإلتزام ، على قطاع الصيدليات الخاصة على مستوى المنطقة، الالتزام بالمعايير والتعليمات الخاصة بصرف الأدوية؛ لتحقيق أقصى درجات السلامة الدوائية لمستخدميها؛ مؤكدة أن هناك جولات رقابية ميدانية ينفذها المتسوقين السريين للوقوف على تطبيق هذه التعليمات، ورصد أي مخالفات، وتطبيق الأنظمة بحقها.

وبينت صحة الجوف، أن هناك معايير وتعليمات مرتبطة بصرف الأدوية من الصيدليات الخاصة؛ من أهمها: أنه لا يحق للصيدليات الخاصة صرف الأدوية والمستحضرات العلاجية إلا بوصفة طبية معتمدة من الطبيب المختص، كما أنه لا يحق للصيدلي في الصيدليات الخاصة فحص المريض وتشخيص الأمراض وصرف الأدوية من دون وصفة طبية.

وقالت، “تناول الأدوية من دون وصفة طبية قد يؤدي إلى تداخلات دوائية يفقد معها الدواء الفاعلية المطلوبة، إضافة إلى أن تناول الأدوية من دون وصفة طبية قد يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة، كما أن الدواء سلاح ذو حدين ، حيث إنه لا يوجد أي دواء آمن تمام مما قد يسبب الضرر،لأن الدواء مادة كميائية لها أضرار جانبية يجب استشارة الطبيب والصيدلي قبل تناولها”.