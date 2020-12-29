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بايدن يتهم ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بايدن يتهم ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة

كل الوطن – د ب أ: اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بوضع عراقيل أمام انتقال سلس للسلطة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الدفاع..

وقال بايدن في كلمة ألقاها من مسقط رأسه في ولاية ديلاوير: ” في الوقت الحالي، لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها في مجالات الأمن القومي الرئيسية…. إنه في رأيي مثال لعدم المسؤولية”.

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ولم يجب بايدن على الأسئلة التي تلقاها عقب إدلائه بتصريحات قصيرة في إحاطة إعلامية عن العلاقات الخارجية.

ويرفض ترمب الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر الماضي.

ولم يجتمع ترمب حتى اللحظة مع بايدن. وليس من الواضح ما إذا كان سيفعل ذلك قبل حفل تنصيب الرئيس المنتخب في يناير المقبل.

وبحسب التقليد المعمول به في الولايات المتحدة، تعمل الإدارة المنتهية ولايتها مع الفريق القادم للرئيس المنتخب للمساعدة في ضمان انتقال سلس، فيما يعرف باسم المصلحة الوطنية.

وقد قرر ترمب الإفراج عن الأموال التي يتم تخصيصها بموجب القانون للإدارة القادمة خلال الفترة الانتقالية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404013

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