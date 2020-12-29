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الكشف عن سبب الوفاة المفاجئة للمخرج السوري حاتم علي في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 ثانيةآخر تحديث : منذ 53 ثانية
الكشف عن سبب الوفاة المفاجئة للمخرج السوري حاتم علي في مصر

كل الوطن – وكالات: كشفت صحيفة “الوطن” السورية، اليوم الثلاثاء، عن سبب وفاة المخرج السوري حاتم علي في خبر عاجل لها.

وقالت الصحيفة السورية إن حاتم علي البالغ من العمر 58 عاما توفي في مصر إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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وكان السيناريست المصري عبد الرحيم كمال قد أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي.

وقال عبد الرحيم كمال، ونشر صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه”.

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات “أهو دا اللي صار”، “كأنه إمبارح”، “أهل الغرام”، “تحت الأرض”، “حجر جهنم”.

المصدر: الوطن السورية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404026

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