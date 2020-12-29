وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصدر خليجي: السيسي يشارك في القمة الخليجية بالرياض

كل الوطن – وكالات: أكد مصدر خليجي مطلع أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيشارك في أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز.

واعتبر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن مشاركة الرئيس المصري مؤشر على أن القمة “ستعلن عن اتفاق الأطراف المعنية على حل الأزمة الخليجية وإنهاء الأسباب التي أدت الى حدوثها”.

وقال المصدر إن القمة ستعقد بحضور قادة الدول الخليجية الست، بمن فيهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

هذا وذكرت وسائل إعلام قطرية في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين مسؤولين سعوديين وقطريين، سعيا للتوصل إلى اتفاق يُنهي الخلاف بحلول قمة الرياض.

وأعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، عن حدوث اختراق في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.

وأفاد بأن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.

المصدر: RT + د ب أ