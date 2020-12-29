هواتف آيفون تحصل على تطبيق مميز للمراسلة

كل الوطن – وكالات: أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيق Honk الجديد للمراسلة أن تطبيقها بات متاحا لمستخدمي هواتف آيفون الذكية.

ويمتاز التطبيق الجديد عن جميع تطبيقات المراسلة العادية بفكرة واجهات استخدامه التي تجعل التفاعل بين الناس أكثر حيوية ومتعة، إذ لا يحوي هذا التطبيق على سجل للمحادثات والمراسلات بل يتراسل فيه المستخدمون على عبر واجهات تظهر فيها الكتابات بشكل مباشر ثم تختفي من تلقاء نفسها، أي أن بياناته لن تشغل مساحات كبيرة في ذاكرة الأجهزة كباقي التطبيقات.

ويمكن للمستخدم اختيار جهة اتصال واحدة أو عدة جهات اتصال لإجراء محادثة جماعية، كما يمكن للمستخدمين جعل المراسلة أكثر متعة عبر رموز تعبيرية مميزة.

ويمكن للمستخدم إرسال رسائل مكونة من 160 حرف في كل رسالة، فضلا عن غمكانية التحكم بألوان وأشكال واجهات المراسلة، وغمكانية تحديد رموز تعبيرية معينة لتظهر بجانب الكلمات أو العبارات أثناء الدردشات.

ومن المفترض ان يحصل التطبيق على ميزات إضافية في المستقبل، وأن يطرح مع بداية العام القادم للأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد أيضا.

المصدر: 3dnews