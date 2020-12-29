طبيب روسي معروف يتحدّث عن مستقبل تطوّر فيروس كورونا عام 2021

كل الوطن – وكالات: أعلن الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية المعروف، ألكسندر مياسنيكوف، الاثنين 28 ديسمبر الجاري أن البشرية ينتظرها عام غير بسيط سيصبح وباء فيروس كورونا فيه أخطر الأحداث وأوسعها أبعادا.

وقال في مدونته على “إنستغرام” :” كثيرا ما يطلب مني أن أقدم تنبؤات للعام المقبل وأقول إن فيروس كورونا سيتطور بطريقته العادية، وسينتشر وسيتحور وسيتحول بنهاية المطاف إلى مرض حاد معد للتنفس شأنه شأن كل الأمراض التي تستهدف البشرية على مدى قرون”.

وأضاف الطبيب أن روسيا ستعيد النظر في خطورة “كوفيد – 19″. ويرى، مياسنيكوف، أن العالم يمكن أن يرتكب خطأ فادحا في حال مواصلته تخويف البشر بطفرات جديدة لـ”كوفيد – 19”.

المصدر: كومسولسكايا برافدا