خادم الحرمين يوجه دعوة إلى أمير قطر لحضور القمة الخليجية

كل الوطن – وكالات: وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقرر انطلاقها في الرياض يوم 5 يناير القادم.

وسلم الدعوة لأمير قطر، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، خلال استقباله من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه بالديوان الأميري بقصر الدوحة، حيث أطلع الحجرف أمير قطر على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية : “تشرفت اليوم بتسليم دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرضت معه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية”.

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع، وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية، في الخامس من يناير المقبل،

وسيشكل حضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدورة الحالية للقمة الخليجية مؤشرا على قرب انفراج الأزمة.

المصدر: سبق+ عكاظ+وكالات