حكومة هادي: الهجوم على مطار عدن نفذ على أيدي الحوثيين وجميع الوزراء بخير

أكد مراسل روسيا اليوم سقوط قتلى وجرحى جراء عدة انفجارات عنيفة هزت اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

وذكر مراسلنا المتواجد في موقع الحادث أن المطار تعرض للاستهداف بعدد من الصواريخ أصابت ثلاثة منها صالة الاستقبال، لافتا إلى وجود خطر تعرض المطار للمزيد من الهجمات.

وأكد مراسلنا أن الحصيلة الأولية للهجوم أكثر من 16 قتيلا و50 جريحا.

كما وثقت لقطات سجلت في موقع الحادث سماعي دوي رصاص خلال الهجوم.

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ووقع الهجوم الذي وثقته لقطات البث المباشر عقب هبوط الطائرة في المطار، وكان أعضاء الحكومة في هذه اللحظة إما داخل الطائرة أو أمامها وتم نقلهم بسلامة إلى قصر المعاشيق في عدن.

ورجحت مصادر إعلامي أن الهجوم نفذ إما بواسطة قاذفات هون أو طائرات مسيرة.

وحمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على حسابه في “تويتر” جماعة الحوثيين المسؤولية عما وصفه بـ”الهجوم الإرهابي الجبان”، مؤكدا أن جميع أعضاء الحكومة بخير.

المصدر: RT + “رويترز” + “المشهد اليمني”