القاهرة تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي

كل الوطن – وكالات: استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال الإثيوبي لدى القاهرة، لتقديم توضيحات بشأن تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية تطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن جنوب إفريقيا، التي تترأس الاتحاد الإفريقي، دعت مصر وإثيوبيا والسودان إلى اجتماع بشأن سد النهضة الأحد المقبل.

وأشار مفتي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارته، إلى أن الاجتماع يأتي بعد توقف لشهر كامل، بسبب مطالبة الخرطوم “تغيير منهجية التفاوض”، مبينا أن الاجتماع “يأتي في إطار مسابقة الزمن، حيث ستنتقل الرئاسة المقبلة لتكتل القارة السمراء للدورة 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية”.

وأعلنت الحكومة السودانية منتصف الشهر الجاري الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بعد مقاطعة الخرطوم لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرت أنه اعتماد على “منهج قديم” لن يجدي، ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

المصدر: “اليوم السابع” + RT