بعد الجدل الكبير.. السعودية توقف عرض مسلسل “ضحايا حلال”

وقالت الهيئة التابعة لوزارة الإعلام، في بيان لها نشرته عبر “تويتر”، إنها “تواصلت مع منتج مسلسل (ضحايا حلال) ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه”.

وأضافت الهيئة، أنها “أطلعت على محتوى المسلسل الذي يبث من خلال تطبيق “شاهد” المشفر، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاته ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية”

بيان من الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع حول إيقاف مسلسل “ضحايا حلال” pic.twitter.com/UGbi3mYRC9 — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) December 30, 2020

وعرضت إحدى حلقات المسلسل، قبل أيام، ما أثارت جدلا كبير، اعتبر البعض أن هذه المشاهد جريئة، وطالب كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف عرضه.

مسلسل #ضحايا_حلال أخطأ بتعريضه “الممثل/الطفل” لأفكار لا تناسب عمره، وهذا مبرر كافٍ لإيقاف عرضه. ومع ذلك لا أحد يتمنى أن تتوسع دائرة المنع وتتحوّل إلى تهديدٍ يُعيق حركة الفن ونموه. للفن مساحة من الحرية لابد من حمايتها.. https://t.co/zAeVvdKy7F — رجا ساير المطيري (@Rjasair) December 30, 2020

عند مشاهدة بعض مقاطع الفن الهابط!

يُعرض مايخدش الحياء على الملأ وفي قنوات عربية ومبالغ ضخمة ثم يُحسب على مجتمع محافظ؟!

لـيتهم يملكون ربع أخلاق أبي جهل، قد كان رجل فيه مرؤة وغيـره رغم كفره..،#ضحايا_حلال#ضحايا_حلال_لايمثلنا — الـجـازي،، (@Aljazzyy5) December 29, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي