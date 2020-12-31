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بعد الجدل الكبير.. السعودية توقف عرض مسلسل “ضحايا حلال”

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
بعد الجدل الكبير.. السعودية توقف عرض مسلسل “ضحايا حلال”

وقالت الهيئة التابعة لوزارة الإعلام، في بيان لها نشرته عبر “تويتر”، إنها “تواصلت مع منتج مسلسل (ضحايا حلال) ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه”.

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وأضافت الهيئة، أنها “أطلعت على محتوى المسلسل الذي يبث من خلال تطبيق “شاهد” المشفر، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاته ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية”

وعرضت إحدى حلقات المسلسل، قبل أيام، ما أثارت جدلا كبير، اعتبر البعض أن هذه المشاهد جريئة، وطالب كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف عرضه.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404081

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