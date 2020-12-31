حامل لقب “أقوى وأضخم طفل في العالم” يفارق الحياة (صور + فيديو)

كل الوطن – وكالات: توفي مصارع السومو، جمبولات خاتوخوف، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر طفل في العالم، عن عمر يناهز 21 عاما، في جمهورية قبردينو بلقاريا بجنوب روسيا.

ونعى رئيس اتحاد السومو والمصارعة في قباردينو بلقاريا، مدرب منتخب المصارعة للناشئين الروس، بيتال جوبشيف، نعى الشاب خاتوخوف قائلا: “صاحب الرقم القياسي في كتاب غينيس، وأول مصارع سومو في جمهورية قبردينو بلقاريا، خاتوخوف، توفي، تعازينا للعائلة والأصدقاء”.

ولم يتم الكشف عن أسباب وفاة الشاب رسميا بعد، إلا أن بعض المواقع الإلكترونية المحلية، أرجعت سبب الوفاة إلى الفشل الكلوي.

واكتسب خاتوخوف شهرة في سن 3.5 عام، بعد دخوله كتاب الأرقام القياسية غينيس، باعتباره أضخم وأقوى طفل في هذا العمر، وكان وزنه عندذاك يبلغ 48 كيلوغراما، ويرتدى حذاء مقاس 32، ويرفع الأثقال، ووفقا للأطباء، كان يتمتع بصحة جيدة تماما.

كشخص بالغ، كان خاتوخوف يمارس رياضة المصارعة والسومو اليابانية، واشتهر في جميع أنحاء القوقاز كأول مصارع سومو من جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية، وفي سن 17 عاما وصل وزن خاتوخوف إلى 230 كيلوغراما.

المصدر: rsport.ria.ru