تسجيل الدخول
» » أستاذ جامعي روسي يقتل طالبته ويقطّع جثتها

أستاذ جامعي روسي يقتل طالبته ويقطّع جثتها

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
أستاذ جامعي روسي يقتل طالبته ويقطّع جثتها

أدانت محكمة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أمس الجمعة، أستاذ تاريخ جامعي بعد اتهامات بقتل وتمزيق أوصال طالبة، وعاقبته بالسجن لمدة اثني عشر عاما وستة أشهر.

وتمت إدانة البروفيسور أوليغ سوكولوف (64 عاما) الذي كان يدرس بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية، في إطلاق النار وقتل طالبة دكتوراة تدعى أنستاسيا يشتشينكو (24 عاما) في شقته في نوفمبر سنة 2019.

اقرأ أيضا...

وتم اعتقال سوكولوف بعد سحبه من نهر مويكا قبالة شقته السكنية في سان بطرسبورغ ومعه حقيبة ظهر داخلها ذراعان مبتوران.

وتحققت السلطات من أن الذراعين من جثة الطالبة، كما وجد المحققون أجزاء أخرى من جثتها في النهر وفي شقة سوكولوف التي تقع في الجزء التاريخي من سان بطرسبورغ.

وقر سوكولوف، خلال المحاكمة، بأنه كانت تجمعه علاقة عاطفية بيشتشينكو وأنه أطلق النار عليها خلال مشاجرة.

(أسوشيتد برس)

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404099

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.