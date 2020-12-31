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مصر.. الفنانة يسرا تعلق على أنباء تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مصر.. الفنانة يسرا تعلق على أنباء تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: علقت الفنانة المصرية يسرا، عن تطور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الفنانة المصرية: “الحمدلله أنا أحسن دلوقتي، بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله..أنا ما زلت خاضعة للعزل المنزلي، وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف، خالص الشكر والتقدير ليهم”.

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وأضافت الفنانة الكبيرة خلال منشور كتبته علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”: “بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم، وأتمنى للجميع الشفاء والصحة، وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي، ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه”.

وكانت الفنانة الكبيرة يسرا أصيبت بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليا إلى البروتوكول العلاجي المصري.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404102

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