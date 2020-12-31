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حادث مروري مروع في الجزائر يودي بحياة 20 شخصا بينهم أطفال

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
حادث مروري مروع في الجزائر يودي بحياة 20 شخصا بينهم أطفال

لقي 20 شخصا مصرعهم، هم 19 مواطنا إفريقيا وجزائري واحد بحادث مروري وقع في ولاية تمنراست جنوبي الجزائر.

وأشارت وكالة الحماية المدنية إلى أن “الحادث وقع نتيجة انقلاب حافلة في مدينة آراك التي تبعد 110 كم عن مركز تمنراست”.

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وأكدت الوكالة على أن “الضحايا هم 19 مواطنا إفريقيا (بينهم أطفال – 5 إناث و4 ذكور)، بالإضافة إلى مواطن جزائري”.

وأضافت أن “11 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية القريبة لتقديم العلاج لهم”.

وتمنراست هي نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين من الدول المجاورة، وخاصة من مالي والنيجر.

المصدر: “رويترز” + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404122

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