قائمة الهواتف التي ستوقف”واتس آب” عن العمل فيها مطلع العام 2021

كل الوطن – وكالات: سيتوقف تطبيق “واتس آب” عن العمل على الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من iOS 9 وAndroid 4.0.3 بداية من يوم 1 يناير 2021.

وسيصبح تطبيق الدردشة غير متوافق مع الهواتف القديمة، وهذا يعني أن

وتعد هذه الخطوة جزءا من نهج الشركة الخاص بالتخلص من الأجهزة القديمة التى تعمل بأنظمة تشغيل قديمة ولا تتوافق مع آخر تحديثات الأمان لتطبيق الدردشة، ففي العام الماضى، أصبح “واتس آب” غير متوافق مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS 8 أو أقدم وهواتف أندرويد بإصدار 2.3.7 أو أقدم.

وفي ما يلي قائمة الهواتف الذكية التي لن تدعم “واتس آب” بحلول نهاية هذا العام:

– أجهزة iPhone التي ستفقد إمكانية الوصول إلى واتس آب فى عام 2021:

لن يكون بإمكان هواتف آيفون الأقدم من iPhone 4 تشغيل تطبيق “واتس آب” اعتبارا من العام المقبل، فسيحتاج المستخدمون إلى iOS 9 أو إصدار أحدث على الأقل لمتابعة استخدام تطبيق الدردشة، وإذا كنت تتساءل عن هذه الأجهزة فالقائمة تشمل iPhone 4S و iPhone 5 و iPhone 5S و iPhone 5C و iPhone 6 و iPhone 6S و iPhone 7 series و iPhone 8 series و iPhone X و iPhone XS series و iPhone XR و iPhone SE 2020 وسلسلة iPhone 11 وأحدث تشكيلة iPhone 12.

– هواتف Android التي لن يمكنها استخدام واتس آب:

الهواتف التى لا تعمل بنظام Android 4.0.3 ستفقد الوصول إلى “واتس آب”، وتشمل هذه الطرازات مثل HTC Desire و LG Optimus Black و Motorola Droid Razr و Samsung Galaxy S2 ، من بين نماذج أخرى تم إطلاقها فى عام 2012 تقريبا.

هذا، وقد يستمر بعض المستخدمين فى استخدام “واتس آب” على هواتفهم الذكية القديمة حيث قد تكون أنظمة التشغيل الخاصة بهم قد تلقت تصحيحا مع تحديث، ومع ذلك بالنسبة للآخرين، فإن الخيار الوحيد هو التخلص من الهاتف القديم وشراء هاتف ذكي جديد تماما بشرط عدم إمكانية ترقية هاتفهم إلى إصدار أحدث من نظام التشغيل.

المصدر: وكالات