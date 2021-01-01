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الملك سلمان الشخصية العربية الأبرز عام 2020.. والملك عبد الله الثاني9 شخصية العام

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : منذ 54 ثانية
الملك سلمان الشخصية العربية الأبرز عام 2020.. والملك عبد الله الثاني9 شخصية العام
كل الوطن – وكالات: فاز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بلقب شخصية العام 2020، وفق استطلاع آراء متابعي قناة RT.

 وحصل الملك الأردني على (6509430) صوتا، ما يشكل 52.4% من إجمالي الأصوات الذي بلغ 12490331.

واحتل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد المركز الثاني بفارق ضئيل عن المتصدر، حاصدا 44.8% من الأصوات.

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أما المركز الثالث فكان من نصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواقع 1.3% من أصوات المشاركين في الاستطلاع الذي بدأ في السابع من ديسمبر 2020 وانتهى منتصف ليلة 31 منه بتوقيت موسكو.

شكرا لجميع المشاركين في التصويت وكل عام وأنتم بخير.

الشخصية العربية الأبرز عام 2020

تاريخ النشر: 07.12.2020 | 10:02 GMT

  • العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

    0% (4049)

  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    1.3% (165076)

  • الرئيس السوري بشار الأسد

    0.1% (10646)

  • ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

    44.8% (5598869)

  • ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    0.1% (7207)

  • أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    0% (5300)

  • العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

    0% (365)

  • العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين

    52.4% (6509430)

  • أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

    0% (2013)

  • سلطان عمان هيثم بن طارق

    0% (5593)

  • العاهل المغربي الملك محمد السادس

    0.3% (42456)

  • الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

    0.1% (9265)

  • الرئيس التونسي قيس سعيد

    0% (2618)

  • الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    0% (659)

  • الرئيس اللبناني ميشال عون

    0% (529)

  • رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان

    0% (4283)

  • الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

    0.3% (39730)

  • الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله

    0.6% (71965)

  • زعيم حركة “أنصار الله” في اليمن عبد الملك الحوثي

    0% (5484)

  • القائد العام لـ “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر

    0% (1693)

  • رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج

    0% (3134)
عدد المشاركين 12490331
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404131

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