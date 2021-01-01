الملك سلمان الشخصية العربية الأبرز عام 2020.. والملك عبد الله الثاني9 شخصية العام

كل الوطن – وكالات: فاز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بلقب شخصية العام 2020، وفق استطلاع آراء متابعي قناة RT.
وحصل الملك الأردني على (6509430) صوتا، ما يشكل 52.4% من إجمالي الأصوات الذي بلغ 12490331.
واحتل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد المركز الثاني بفارق ضئيل عن المتصدر، حاصدا 44.8% من الأصوات.
أما المركز الثالث فكان من نصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواقع 1.3% من أصوات المشاركين في الاستطلاع الذي بدأ في السابع من ديسمبر 2020 وانتهى منتصف ليلة 31 منه بتوقيت موسكو.
شكرا لجميع المشاركين في التصويت وكل عام وأنتم بخير.
الشخصية العربية الأبرز عام 2020
تاريخ النشر: 07.12.2020 | 10:02 GMT
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز0% (4049)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي1.3% (165076)
الرئيس السوري بشار الأسد0.1% (10646)
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد44.8% (5598869)
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان0.1% (7207)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني0% (5300)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة0% (365)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين52.4% (6509430)
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح0% (2013)
سلطان عمان هيثم بن طارق0% (5593)
العاهل المغربي الملك محمد السادس0.3% (42456)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون0.1% (9265)
الرئيس التونسي قيس سعيد0% (2618)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس0% (659)
الرئيس اللبناني ميشال عون0% (529)
رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان0% (4283)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي0.3% (39730)
الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله0.6% (71965)
زعيم حركة “أنصار الله” في اليمن عبد الملك الحوثي0% (5484)
القائد العام لـ “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر0% (1693)
رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج0% (3134)
عدد المشاركين 12490331