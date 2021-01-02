عادل إمام في وحيد حامد: خسارة كبيرة للفن المصري والعربي

وكتب عادل إمام على “فيسبوك”: “اليوم فقدت صديقي وأخي وحبيبي ورفيقي وحيد حامد”.

وأضاف: “خسارة كبيرة للفن المصري والعربي … الله يرحمك يا وحيد ويدخلك فسيح جناته”.

يذكر أن الكاتب وحيد حامد ولد بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وتزوج الإعلامية زينب سويدان رئيسة التلفزيون المصري سابقا، وهو والد المخرج السينمائي مروان حامد.

ومن أعمال حامد مع الزعيم عادل إمام: النوم فى العسل، طيور الظلام، انتخبوا الدكتور سليمان، الإرهاب والكباب، المنسى، اللعب مع الكبار، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، مسجل خطر، الهلفوت، عمارة يعقوبيان.

المصدر: صدى البلد