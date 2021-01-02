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تونس.. وفاة الإعلامية حذامي العيساوي بمضاعفات كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
تونس.. وفاة الإعلامية حذامي العيساوي بمضاعفات كورونا

كل الوطن – وكالات: نعت الإذاعة التونسية رئيسة تحرير الأخبار حذامي العيساوي التي توفيت صباح السبت عن 54 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا لمدة شهرين.

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وتولت الراحلة العيساوي إدارة إذاعتي “تونس الثقافية” و”الشباب”.

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وتعتبر العيساوي من الإعلاميات البارزات في تونس، إذ غطت أهم أحداث البلاد خلال السنوات الـ20 الأخيرة، كما كانت من الناشطات في “جمعية الصحفيين التونسيين”، التي تحولت للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وتقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيدة وزملائها وكافة الصحفيات والصحفيين.

وسجلت تونس حتى نهاية ديسمبر الماضي 140557 إصابة بفيروس كورونا و4730 وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

المصدر: الإذاعة التونسية – فيسبوكتونس.. وفاة الإعلامية حذامي العيساوي بمضاعفات كورونا

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404173

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