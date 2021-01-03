اكتمال تطبيق الرصد الآلي للحزام والجوال في طرق المملكة… الخميس

كل الوطن – نقلا عن الرياض: ‏تستكمل القوات الخاصة لأمن الطرق الخميس القادم تطبيق الرصد الآلي في جميع مناطق المملكة على الطرق الخارجية ، في عدم ربط الحزام ومخالفة إستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة وذلك على الطرق الخارجية في منطقتي ” الحدود الشمالية والباحة ” .

ويهدف الرصد الآلي لاستخدام الجوال إلى تخفيف الحوادث والتي تؤثر على السلامة العامة على الطريق، كما أن استخدام الجوال أثناء القيادة يأتي كأحد الأسباب الرئيسية للحوادث؛ وهو الذي لا بد أن يستشعره كل قائدي المركبات ، كما أن ربط الحزام يساعد بإذن الله إلى ثبات الأشخاص في أماكنهم وعدم تحركهم. وحزام الأمان له دور فعال وحيوي في الحماية من الخروج من السيارة والاندفاع في حالة اصطدام السيارة بسيارة أخرى ، كما أنه يحمي سائق السيارة من الاصطدام في زجاج السيارة الأمامي.

وتبلغ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدّها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.

فيما تبلغ قيمة الغرامة المالية لاستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة كحد أدنى 500 و900 ريال كحد أقصى .

هذا وكان الأمن العام قد دشن سبعة مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق في كل من (منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة تبوك، منطقة حائل، منطقة القصيم، منطقة الجوف، منطقة جازان) ، ليكتمل بذلك التغطية الأمنية لكافة الطرق السريعة بشكل كامل بنسبة 100 في المئة ، حيث تم استكمال التغطية الأمنية لطريق الساحل الغربي كاملاً ، والذي يمر بمناطق (تبوك ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان ) ويشتمل على واحد وعشرين مركزاً لأمن الطرق تبدأ بمركز أمن الطرق بحقل وشرما شمالاً وتنتهي بمركز أمن طرق كيلو90 بمنطقة جازان .