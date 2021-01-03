القبض على قائد شاحنة قادها بعكس اتجاه السير في الطائف

كل الوطن – الرياض: أطاح مرور محافظة الطائف بقائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور، وذلك حسبما أعلن المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت.