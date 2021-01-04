“الصحة العالمية”: بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام

كل اتلوطن – وكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك بوادر للانتصار على فيروس (كورونا) خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس: إن “من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس”، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: “اللقاح لا يكون فعالاً إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء”.

وبينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و844 ألف وفاة، كما بلغت حصيلة المصابين، أكثر من 84 مليوناً و982 ألف إصابة.