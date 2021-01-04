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بريطانيا ترفض تسليم مدير موقع “ويكيليكس” أسانج لأمريكا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-04T15:13:28+03:00
2021-01-04T15:13:37+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
بريطانيا ترفض تسليم مدير موقع “ويكيليكس” أسانج لأمريكا

كل الوطن – وكالات: رفض القضاء البريطاني، اليوم الإثنين، تسليم مؤسس موقع ويكيليكس ومدير تحريره، جوليان أسانج للولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن مدير موقع ويكيليكس الأسترالي، تتم ملاحقته منذ 10 سنوات من قبل السلطات الأمريكية “كعدو دولة” كشف عن أسرارها القاتمة.

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وتتهمه واشنطن جوليان أسانج بتعريض مصادر الاستخبارات الأمريكية للخطر، عقب نشره عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، خاصة في العراق وأفغانستان.

وأوقِف أسانج في أفريل 2019 بعد أن قضى سبعة أعوام خلف جدران سفارة الإكوادور في لندن، واعتبرت محاميته، أن تسليمه سيكون بمثابة “عقوبة إعدام”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404238

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