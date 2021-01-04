تسجيل الدخول
» » وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني

وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-04T15:15:07+03:00
2021-01-04T15:18:09+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني اليوم الاثنين. والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

والياس الرحباني موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية. وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم “دمي ودموعي وابتسامتي” وفيلم “حبيبتي” وفيلم “أجمل ايام حياتي” ومسلسل “عازف الليل”.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404241

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.